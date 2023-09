Regione Lazio, oltre 7 milioni per export Pmi

La Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi di internazionalizzazione per l'anno 2023. Il budget ammonta a 7 milioni e 800mila euro e serve per consolidare l'export delle Pmi laziali e attrarre capitali e investimenti esteri sul territorio. L'obiettivo: creare un ecosistema prospero, resiliente, competitivo e aperto all'impresa.

Il Programma utilizza risorse del fondo strutturale europeo dedicato allo sviluppo regionale, PR FESR Lazio 21-27 e, nel settennato della programmazione in corso, prevede risorse complessive pari a 50 milioni di euro.

Il Lazio presenta già un'economia saldamente orientata all'internazionalizzazione: il 23% del Pil regionale è prodotto da imprese multinazionali (dati Istat), mentre l'export delle imprese laziali dal 2008 al 2022 è cresciuto del 223% contro una media italiana del +169% (dati Intesa Sanpaolo 2023). Secondo il rapporto Bankitalia presentato lunedì scorso alla Camera di commercio di Roma, negli ultimi dieci anni, la quota di esportazioni di servizi del Lazio sul totale nazionale è cresciuta dal 21 a circa il 24 per cento. In particolare, la città metropolitana di Roma risulta fortemente internazionalizzata in termini di investimenti diretti, esteri e di esportazione di servizi.



