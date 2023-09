Rapinatore seriale di cartolerie arrestato a Roma

I Carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un romano di 43 anni, gravemente indiziato del reato di furto aggravato, in concorso con altri soggetti in corso di identificazione. Le indagini dei Carabinieri dopo un furto, il 27 marzo scorso, in uno dei negozi di una catena di cartoleria della Capitale. Dopo pochi giorni il titolare del negozio si è presentato dai Carabinieri per denunciare un altro furto avvenuto con le stesse modalità: vetrine danneggiate e porta in vetro in frantumi, espositori completamente svuotati. Grazie alle immagini di video sorveglianza acquisite, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 43enne, indiziato di avere infranto la porta in vetro con una mazza mentre cinque notti dopo ha utilizzato una mazzetta da muratore. L'arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.



