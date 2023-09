Lazio:da Corte Conti ok parifica 2022 ma mancano 170 milioni

Parificato il rendiconto del Lazio del 2022, fatta eccezione per 170 milioni di euro che mancano all'appello e che andranno ad incidere direttamente sul disavanzo regionale. La Corte ha poi parificato con riserva il complessivo bilancio sanitario della Regione Lazio, riserva dovuta a una "non definitività dei dati", ovvero un disordine contabile. Il totale debito regionale arriva così a circa 28,1 miliardi. La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, ha approvato ed emesso il giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022. Il giudizio é stato pronunciato dal presidente della sezione regionale di controllo per la Regione Lazio Roberto Benedetti.

Le eccezioni di parifica, evidenziate nella relazione dal magistrato Vanessa Pinto, ammontano appunto ad un totale di 170 milioni, e andranno ad incidere direttamente sul disavanzo della Regione. In particolare si tratta di 31 milioni di crediti per l'Ater di Roma, collegati alla mancata vendita della sede.

Inoltre, ci sono i fondi di dotazione negativi, ovvero una parte del debito del sistema sanitario regionale che doveva essere coperto con la manovra fiscale aggiuntiva di 45 milioni di euro. Fondi che però sono stati svincolati a favore del bilancio ordinario. La terza criticità riguarda i residui passivi, la cui copertura risulta inferiore per circa 95 milioni di euro, somma che dovrà essere ripagata. "Abbiamo una parte non parificata perché irregolare, una parte che ha dei problemi nella forma, ma non incideranno sul saldo. E l'ultima parte è una parifica con riserva perchè non siamo in grado di dare la valutazione", ha spiegato Benedetti. I giudici hanno espresso parifica con riserva, un "monito", sulla parte relativa alla spesa sanitaria dell'ente (ossia il 75 per cento del totale della spesa del Lazio).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA