Fori Imperiali, 'tra qualche giorno pubblicazione concorso'

"La settimana prossima verrà pubblicato sulla Gazzetta europea il concorso internazionale, quello sarà il momento in cui si potrà presentare il progetto.

Se ne è parlato molto, c'è stato un lavoro e un accordo positivo siglato dal sindaco Gualtieri e il ministro Sangiuliano. Questo sarà il momento in cui si potrà parlare di questo grande progetto per la città di Roma con carte alla mano, con certezze e non con supposizioni". Così l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, sul progetto per la riqualificazione dei Fori Imperiali.



