Caro affitti:studenti Sapienza mettono tende sotto Rettorato

Gli studenti in tenda alla Sapienza di Roma contro il caro-affitti, 'traslocano' in città universitaria: "Non ci sposteremo dal rettorato finché Regione e governo non verranno qua. Polimeni faccia la sua parte".

Gli studenti di sinistra universitaria Sapienza questa mattina hanno spostato la tendopoli sotto il rettorato, chiedono all'ateneo di fare la sua parte per far venire Rocca e Meloni alle tende.

"In una settimana non abbiamo ottenuto neanche una dichiarazione.

Vogliamo che le istituzioni vengano qui e che Polimeni ascolti gli studenti facendo il suo", ripetono gli studenti.



