Assessora Roma, 'termovalorizzatore? Non vedo piani B'

"La procedura del termovalorizzatore sta andando avanti in modo attento per evitare che l'opera possa avere dei passaggi difficili. A oggi qualunque ricorso è stato respinto e penso che andrà avanti in modo spedito. Se esiste un Piano B? Il Piano B porta male... noi stiamo lavorando sul Piano A e su questo obiettivo dell'amministrazione si sta facendo un lavoro tale che si può rassicurare la città che si possa passare dalla discarica al dopo-discarica". Lo ha detto l'assessora ai Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi nel corso della seduta della commissione Trasparenza. "Il ritardo è dovuto a delle trattative sia sulla parte tecnica con delle tariffe. Sulla chiusura di questa trattativa si va al bando: siamo al massimo in ritardo di 1-2 mesi, ma andiamo avanti con grande convinzione. Anche gli atti di ieri della Regione Lazio - ha detto ancora Alfonsi - inquadrano il Piano proprio nella normativa nazionale: discariche zero, termovalorizzatore. Anche questi atti politici vanno nella direzione che abbiamo intrapreso, compreso il fatto che le province devono essere autonome".



