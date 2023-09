Arriva a Roma il Festival del Cinema Colombia Migrante

Arriva a Roma, dopo il successo della prima edizione, il Festival del Cinema Colombia Migrante (FCCM), un festival cinematografico e di analisi socio politica sul tema delle migrazioni e dei diritti umani in Colombia . Una kermesse di sette giorni con proiezioni, dibattiti e confronti con esperti, testimonianze importanti e di approfondimento sulle tematiche dello sfollamento forzato interno e transfrontaliero, l'esilio, la resilienza delle comunità afrodiscendenti e delle popolazioni indigene. Presente anche una sezione dedicata al dialogo con altri fenomeni di esili e di migrazioni forzate a livello europeo e latinoamericano. Il FCCM è un evento globale, si svolge in contemporanea in altri 15 paesi e in 41 città nel mondo tra le quali 7 città italiane: Roma, Udine, Milano, Firenze, La Spezia, Padova e Trieste che saranno collegate tra loro attraverso una programmazione di eccellenza. L'edizione romana del Festival si sviluppa attraverso circuiti di attività dislocate in diversi punti della città e comprende proiezioni, dibattiti, laboratori, mostre artistiche e una giornata dedicata alle donne e alla memoria del conflitto armato che si terrà presso la Casa Internazionale delle donne il 4 ottobre con dibattiti, seminari, proiezioni e un concerto finale di musica afro colombiana. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà domenica 1° ottobre alle ore 16:00 presso la Cappella Orsini (Via di Grotta Pinta, 21 - Roma) con la proiezione del documentario "Cantadoras. Memorie di vita e di morte in Colombia", sottotitolato in italiano, un omaggio a Ceferina Banquez con la regia di Maria Fernanda Carrillo Sanchez, un viaggio musicale di resistenza ancestrale alla violenza.

"Cantadoras" racconta la storia di un gruppo di donne che, attraverso i loro canti, narrano la quotidianità del conflitto in Colombia. Queste donne sono parte della resistenza culturale delle comunità di discendenza africana.



