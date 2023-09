Sgomberato ex Mattatoio, intervento Polizia di Roma Capitale

Sgomberato l'ex Mattatoio, nel quartiere Testaccio di Roma. Dalle prime ore del mattino la Polizia Locale, ha provveduto a sgomberare due capannoni di proprietà di Roma Capitale all'ex Mattatoio di Ponte Testaccio.

Si tratta di due aree che oggi sono state restituite al Patrimonio e alla Sovrintendenza capitolina, interamente bonificate, in attesa di essere adibite ad altri scopi.

All'interno gli agenti hanno trovato 23 persone, 20 uomini e 3 donne, di una fascia d'età compresa tra i 30 e i 50 anni. Agli occupanti abusivi, è stata offerta assistenza alloggiativa alternativa dalla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale. Una ditta preposta si occuperà di monitorare il sito h 24, per scongiurare occupazioni, in attesa di nuove assegnazioni.





