Rocca, attesa media nei pronto soccorso diminuita del 25%

"Tema cruciale è la Sanità. Abbiamo politiche del personale sanitario che per anni sono mancate e che non rispondevano a come stava cambiando il Paese. Oggi stiamo cercando di far modificare questo paradigma. Ci vorranno anni ma già le prime misure stanno dando i loro effetti: è diminuita del 25 % l'attesa media nei pronto soccorso e i ricoveri che seguono l'attività di pronto soccorso. Quindi è diminuito quel fenomeno imbarazzante, con i nostri ospedali e i nostri pronto soccorso così ingolfati con persone la cui dignità era completamente dimenticata". Così Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, alla 5a edizione della scuola "The Young Hope", organizzata da Annalisa Chirico a Roma.



