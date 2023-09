Polo: da domani a domenica a Roma si assegna lo scudetto

Tra domani e domenica sport, beneficenza e mondanità si incontrano al Roma Polo Club. Nello storico impianto di via dei Campi Sportivi all'Acqua Acetosa si giocheranno le partite decisive dell'edizione 2023 del campionato italiano di Polo, organizzato dalla Fise, federazione italiana Sport Equestri. Le cinque squadre protagoniste, composte ognuna da quattro giocatori (il polo è uno sport 'misto', dove la stessa squadra può vedere contemporaneamente in campo donne e uomini), si stanno affrontando da venerdì scorso, 22 settembre, ma è in questo weekend che si disputeranno le gare che assegneranno il tricolore.

Anche quest'anno, come nelle precedenti edizioni delle finali scudetto, a questo evento è abbinato quello benefico di 'Polo for Smiles', in favore della Fondazione Operation Smile Italia, organizzazione internazionale senza scopo di lucro specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi, che crea le condizioni per implementare l'accesso a cure mediche chirurgiche nei paesi a basso e medio reddito e promuove iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi, in cui rientra proprio 'Polo for Smiles'.

Tornando al torneo tricolore, dopo le prime quattro giornate di gara, in testa alla classifica con 6 punti ci sono i campioni in carica di UnoAerre Acquedotto Romano Polo Club, nelle cui file ci sono il capocannoniere Ignacio Kennedy (12 gol) e l'azzurro Goffredo Cutinelli Rendina, a segno 9 volte nelle prime partite. Subito dietro, con 4 punti, Harpa Polo Team, in cui spicca un'altra stella della Nazionale, l'ex campione europeo Therence Cusmano. A quota 2 punti c'è il Maistà Polo Team, che schiera un altro azzurro, Martin Joaquin. Chiudono la classifica La Castelluccia-Sotheby's (in squadra il capitano della Nazionale Stefano Giansanti e l'altro azzurro Giordano Flavio Magini, oltre a Patricio Rattagan) e Mimosa Alcover, che vede in campo Alice Coria, protagonista nel luglio scorso del secondo posto dell'Italia all'Europeo femminile disputato a Punta Ala. Venerdì e sabato le ultime partite di qualificazione, mentre domenica alle 15 si gicoherà la finale che assegnerà il titolo italiano del 2023.



