Omicidio Thomas, sommozzatori cercano pistola nel lago Canterno

I carabinieri del reparto Subacquei stanno scandagliando il lago di Canterno alla ricerca della pistola con cui è stato assassinato Thomas Bricca, il 19enne ucciso da un colpo alla testa esploso la sera del 30 gennaio scorso mentre era con i suoi amici nel centro storico di Alatri, in provincia di Frosinone.

Per quel delitto sono in carcere Roberto Toson e suo figlio mattia, accusati di avere sparato come rappresaglia per due risse avvenute nei giorni precedenti con quel gruppetto di ragazzi ma alle quali Thomas era estraneo; per la Procura era stato scambiato per un suo amico.

L'ipotesi della Procura di Frosinone è che i due Toson abbiano gettato la pistola proprio nel lago, durante la loro fuga. I sommozzatori sono in attività sul Lago di Canterno da ieri, ufficialmente per un' esercitazione, affiancati dai loro colleghi del Reparto Operativo di Frosinone.

Stanno utilizzando metaldetector ed attrezzature in grado di localizzare corpi estranei anche se finiti nel fondo limaccioso del lago che si trova nel cuore dei Monti Ernici e lambisce i comuni di Ferentino, Fiuggi, Fumone e Trivigliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA