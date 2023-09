Morte Purgatori,atteso deposito relazione consulenti su autopsia

Verranno depositate nelle prossime settimane le relazioni dei consulenti nominati dalla Procura di Roma per effettuare accertamenti tecnici nell'ambito dell'indagine sulla morte del giornalista Andrea Purgatori e che vede indagati due medici per omicidio colposo. All'attenzione dei magistrati, coordinati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, verranno messe a disposizioni le conclusioni degli esami istologici da cui emerge che al momento del decesso, nel luglio scorso, non erano presenti metastasi al cervello. A corredo i consulenti ricostruiranno anche la vicenda clinica del paziente. A quel punto i pm dovranno valutare le eventuali responsabilità e decidere se procedere con una seconda consulenza o chiedere al gip un incidente probatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA