'Mare Sicuro' nel Lazio,114 le persone salvate

Centoquattordici le persone complessivamente salvate nei 78 interventi coordinati in assistenza a diportisti, bagnanti e subacquei; 33 le unità che hanno richiesto e ottenuto il soccorso dei mezzi navali della Guardia Costiera impiegati. Sono tra i numeri principali, sulla costa laziale, dell'operazione "Mare Sicuro 2023", la tradizionale campagna di prevenzione e sicurezza condotta dalle Capitanerie di Porto e a coordinata dalla Direzione Marittima di Civitavecchia. Le attività hanno visto impegnate le pattuglie terrestri ed i mezzi navali dei Compartimenti Marittimi di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e dei 17 Uffici marittimi minori, per presidiare gli oltre 361 Km di costa compresi nei 22 comuni costieri distribuiti nelle Province di Viterbo, Roma e Latina e gli 11.500 metri quadrati di mare ricadenti nella giurisdizione laziale, che si estende da Montalto di Castro a Minturno, isole Pontine incluse. Al termine dell'operazione, nel corso della quale sono stati effettuati più di 10.500 controlli in tutti gli ambiti di diretta competenza del Corpo, "sebbene sia stato privilegiato un approccio di natura preventiva piuttosto che repressiva", sono state comminate 611 sanzioni amministrative e redatte 15 informative di reato alle competenti Autorità Giudiziarie. In tale contesto, 2.150 verifiche condotte lungo il litorale hanno permesso di restituire alla libera fruizione circa 3.400 metri quadri di aree demaniali marittime e specchi acquei, caratterizzati dal fenomeno dell'illegale pre-posizionamento di attrezzature balneari da parte di soggetti privi di autorizzazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA