Lazio, dal 2 ottobre vaccinazioni contro influenza e polmonite

Al via il 2 ottobre la campagna vaccinale antinfluenzale, rivolta prevalentemente agli over 60, alle persone fragili e ai bambini fino ai 6 anni, e la campagna anti-polmonite pneumococcica a favore soprattutto degli anziani.

I cittadini del Lazio potranno recarsi anche nei punti di vaccinazione predisposti dalle Asl, dalle Aziende ospedaliere, da Ares 118, dai Policlinici e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Un'importante mobilitazione, quella promossa dalla Regione Lazio, sulla base di 140 centri vaccinali gestiti dalle Asl, oltre alla partecipazione di circa 3mila e 900 medici di famiglia, 470 pediatri di libera scelta, 500 farmacie e 20 strutture accreditate.

"La macchina organizzativa è stata pianificata prima dell'estate ed è pronta a entrare in funzione, confermando il Lazio tra le Regioni leader della vaccinazione", si legge nel comunicato della Regione. "La nostra Regione, infatti, risulta tra le prime in Italia ad aver acquistato le dosi a sostegno della campagna antinfluenzale, per la quale sono disponibili un milione e 325mila vaccini dallo scorso maggio. La Regione Lazio garantirà la somministrazione delle dosi, soprattutto grazie al lavoro essenziale e nevralgico svolto dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dalle farmacie".

"Grazie a una rete efficace e radicata - prosegue la Regione nella nota- , e a un'ampia disponibilità di tutte le specialità vaccinali anti-pneumococciche, a Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e nelle rispettive province, sarà inoltre possibile vaccinarsi per prevenire la polmonite pneumococcica, un'infezione grave, molto diffusa e frequente, soprattutto tra gli over 60 e gli anziani".



