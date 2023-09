Caetano Veloso a Roma, serata magica chiude il Summer Fest

''E' sempre una meraviglia essere a Roma''. Caetano Veloso ha salutato così il pubblico che ieri ha occupato ogni posto della Cavea dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il concerto conclusivo del Summer Fest, unica data italiana del suo tour europeo. Una serata magica per i quasi cinquemila spettatori che hanno acclamato ininterrottamente uno dei giganti della musica brasiliana lasciandosi trascinare in un viaggio musicale tra i brani del suo ultimo album Meu Coco e i capolavori della sua carriera leggendaria, da Sampa a You don't know me, Desde que o Samba é Samba (con tutti a cantare ''a tristeza è senhora…''), O Leaozinho, A bossa nova è Foda e altri ancora. Buona parte degli spettatori della platea non hanno resistito e si sono accalcati davanti al palco. Sorretto da una band formidabile, Veloso ha lasciato parlare i brani riservandosi un breve spazio per ricordare al pubblico i musicisti con cui ha suonato in passato, citare Augusto de Campos ''il più grande poeta brasiliano vivente'', i suoi 81 anni portati egregiamente con la voglia di lasciarsi andare anche ad accenni di ballo, e il suo rapporto con la lingua italiana. ''Non parlo italiano, da piccolo amavo questa lingua, tutto quello che so l' ho imparato dai film, dal cinema italiano''. E ha subito proposto Michelangelo Antonioni, l' unica sua canzone scritta in italiano, in un crescendo sempre più coinvolgente tra cori e standing ovation verso il finale di Baby, Sem Samba nao Dà, Luao de Sao Jorge e i bis conclusi da A luz de Tieta.

Daniele Pittèri, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, ha presentato la serata finale ricordando i 58 concerti del Roma Summer Fest che hanno richiamato oltre 170 mila spettatori con il 35 per cento di biglietti comprati all' estero. ''In 22 anni di attività è il record di presenze - ha detto -. Grazie a voi, per averci seguiti anche con la pioggia, vuol dire che è stata una programmazione giusta per ogni tipo di pubblico della Capitale. Questo è il più grande luogo di spettacolo d' Europa. Roma spesso se lo dimentica e invece dobbiamo essere fieri''.



