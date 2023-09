Blitz contro Eni Store, tre attivisti condannati a Roma

Tre appartenenti al gruppo ambientalista 'Ultima Generazione' sono stati condannati al pagamento di 600 euro di multa ciascuno dal giudice monocratico di Roma per un blitz ai danni di un Eni Store in via degli Ammiragli nella zona di Valle Aurelia avvenuto nell'aprile del 2022. Nell'ambito di un processo svolto con il rito abbreviato il tribunale ha disposto il non doversi procedere per i tre, per difetto di querela, dalle accuse di danneggiamento e violenza privata mentre li ha condannati per la violazione della legge sulle armi. Il gruppo, difeso dall'avvocato Cesare Antetomaso, aveva danneggiato la vetrina dell'esercizio commerciale con un martello e uno scalpello.



