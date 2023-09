++ Blitz ambientalisti sul Gra, attivisti a rischio processo ++

Una dozzina di persone, tutti appartenenti al movimento ambientalista di Ultima Generazione rischiano di finire sotto processo per una serie di blitz messi in atto negli ultimi mesi sul Grande Raccordo Anulare e sulla tangenziale, a Roma, durante i quali hanno tentato di bloccare il traffico, provocando disagi e in alcuni casi la reazione degli automobilisti. Il pm Francesco Minisci ha proceduto alla chiusura di una serie di fascicoli di indagine in cui si contesta il reato di interruzione di pubblico servizio.



