Valorizzazione borghi, Castelli incontra Sgarbi e Kihlgren

Oggi al ministero della Cultura il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha avuto un incontro con il sottosegretario Vittorio Sgarbi e con Daniele Kihlgren, "lungimirante imprenditore che nello splendido borgo abruzzese di Santo Stefano di Sessanio ha creato un albergo diffuso che si estende in tutto l'abitato. Con noi - spiega Castelli in una nota - erano presenti anche i soprintendenti di Roma e della provincia di Rieti, Lisa Lambusier, e delle province di Ancona e Pesaro e Urbino, Cecilia Carlorosi. Una storia di successo quella scritta da Kihlgren a Santo Stefano di Sessanio, che possiamo riproporre nei luoghi e nei borghi dell'Appennino centrale ferito dal sisma".

"Ed è proprio di questo - annuncia Castelli - che parleremo venerdì mattina a Camerino, in un convegno promosso dalla Struttura commissariale e dall'Anci Marche, per ascoltare la voce di amministratori, tecnici e operatori economici impegnati su questo tema. Sarà un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e sistema imprenditoriale sulle opportunità e prospettive di promozione dei borghi dell'Appennino centrale.

Un'opportunità di crescita, di lavoro e riqualificazione, da realizzare attraverso un approccio sistemico, che preveda anche l'attrazione di investimenti, che rientra nella strategia di riparazione dei nostri territori".



