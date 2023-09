Un italiano in Saudi League, Guido Fienga nuovo Ceo Al Nassr

C'è il primo italiano che va nella Saudi Pro League, ma non è un calciatore. Si tratta infatti di Guido Fienga, ex amministratore delegato della Roma, che è il nuovo Ceo dell'Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. La sua nomina è stata annunciata dal club con un comunicato sui propri social, e spiegata con il fatto che viene ritenuto "uno dei nomi principali per lavorare con le leghe e le federazioni europee".

L'Al Nassr ha anche ricordato il passato di Fienga da Ceo di Wind e il ruolo di docente di imprenditoria alla Luiss.

"Sono orgoglioso di poter far parte del piano Vision 2030 - il commento di Fienga riportato dai media dell'Al Nassr -, e sono onorato di portare managerialità e supporto strategico a questo progetto".



