Totti fa 47 anni, il figlio gli 'regala' un gol in Primavera

Forse è stato il regalo più gradito: un gol dal figlio Cristian che sta provando a ripercorrere le sue orme. Nel giorno del suo 47/o compleanno, Francesco Totti ha potuto gioire per la prima rete stagionale del suo erede, passato quest'anno alla Primavera del Frosinone dopo aver trascorso nove anni nella Roma. "Auguri papo, ti amo da morire, per sempre io e te", è stata la dedica di Cristian sui social allo storico capitano giallorosso.

Poi Totti jr ha messo la propria 'firma' nel 6-0 con il quale la Primavera del Frosinone ha battuto il Crotone qualificandosi ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove troverà la Lazio in un derby personale per Cristian. Il gol è arrivato nel finale dopo soli 4' dal suo ingresso in campo al posto di Dixon: un bel tiro al volo che non ha dato scampo al portiere avversario Lisi.

E' stata tra l'altro la prima vittoria stagionale per la Primavera frusinate.

Per Totti jr una prodezza speciale, non solo perché arrivata nel giorno del compleanno del papà. Rappresenta un'iniezione di fiducia in una stagione di cambiamento e con tante pressioni.

"Sono amico di Francesco Totti e quando c'è stata quest'opportunità abbiamo detto di sì - ha detto il presidente Maurizio Stirpe ai microfoni di Retesport -. L'interesse mediatico sorge dalla celebrità di Francesco e ci sta, ma bisogna lasciare il ragazzo tranquillo. Stiamo cercando di metterlo nella condizione di esprimersi al meglio". La famiglia Totti è molto vicina al Frosinone. Francesco e Cristian hanno assistito anche alla partita vinta dal Frosinone contro il Sassuolo. Gabriele, nipote del capitano, gioca nell'Under 14 dei 'leoni' della Ciociaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA