Ragazzo picchiato e derubato a fermata bus, denunciati 2 minori

I Carabinieri del Nor della Compagnia di Latina hanno denunciato in stato di libertà due minori, uno italiano e uno di origini straniere, per rapina aggravata ai danni di un coetaneo che si trovava nei pressi delle autolinee del capoluogo pontino, in attesa del pullman per ritornare a casa dopo essere uscito da scuola. Nonostante il ragazzo abbia provato ad allontanarsi dal gruppetto che gli si era avvicinato mentre era seduto da solo su una panchina, i due minori lo hanno bloccato e immobilizzato, strappandogli il braccialetto dal polso: mentre il giovane tentava di svincolarsi, riuscendo a recuperare il braccialetto, i ragazzi gli hanno strappato via anche la collanina e, dopo averlo aggredito, sono fuggiti via: inoltre, quando si sono accorti di essere seguiti dalla vittima, questi ultimi hanno iniziato a lanciargli contro bottiglie di birra, minacciandolo.

Dopo aver tentato di fuggire anche dai Carabinieri, i militari dell'Arma li hanno fermati in una via limitrofa al parco delle autolinee e, dopo esser stati trasferiti in caserma e aver informato il Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica dei Minorenni di Roma, i due sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà e affidati ai rispettivi genitori.



