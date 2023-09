Pugilato: Giordana Sorrentino fara' esordio tra professionisti

L'azzurra del pugilato Giordana Sorrentino, detta 'Caterpillar', il prossimo 29 ottobre farà il suo esordio nel professionismo contro un'avversaria ancora da individuare. E sara' proprio Fiumicino, la sua città, presso il Salsedine di via della Scafa, ad ospitare, in una riunione pugilistica, il suo primo incontro che le apre una nuova importante pagina dopo i successi nel mondo dilettantistico. L'annuncio e' stato dato oggi dalla boxeur direttamente dalla sua pagina social.

"Sarà la prima volta, ma non sarà come la prima volta; ho fatto tanta strada per arrivare qui - scrive Sorrentino - Ho dedicato tutta la mia vita a questo sport, girando per i cinque continenti ho combattuto con le atlete più forti al mondo trionfando in tornei e campionati. Ho partecipato all'Olimpiade di Tokyo 2020 e mi sono qualificata per i Giochi di Parigi 2024: ora voglio far diventare realtà un altro dei miei sogni. E domenica 29 ottobre a Fiumicino, con il sostegno della mia città, farò l'esordio nel Pugilato Professionistico". " Voglio ringraziare fin da subito Il Comune di Fiumicino, il sindaco Mario Baccini, la Federazione Pugilistica Italiana e il suo presidente Flavio D'Ambrosi e il Gruppo sportivo dei Carabinieri. Saranno al mio angolo i coach Emanuele Renzini e Spillocoach", conclude.



