Parte il Viaggio in Italia della Consulta nelle scuole

È ripartito dall'Itis Galileo Galilei di Roma, il "Viaggio in Italia" della Corte Costituzionale nelle scuole che, "con ogni singolo giudice che si muoverà", viaggerà "nella sua collegialità". Lo ha spiegato la presidente della Consulta Silvana Sciarra durante l'incontro con gli studenti dell'Istituto tecnico industriale, la prima tappa del progetto che per i prossimi due anni coinvolgerà tutte le regioni del Paese. L'obiettivo dell'iniziativa è, infatti, far conoscere il lavoro della Corte.

"Portare la Costituzione nelle nostre scuole significa fare un'operazione culturale ed educativa", ha poi sottolineato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, presente all'iniziativa. "Sono convinto che la scuola italiana debba essere qualificata come scuola costituzionale", perché bisogna "mettere al centro la persona dello studente e in questo la scuola italiana prende a modello la Costituzione", ha proseguito. I suoi valori, secondo il ministro, devono essere assorbiti dalla scuola. Il più importante, ha aggiunto Valditara, è proprio "la centralità della persona".

Per Sciarra la Costituzione, inoltre, si presta bene a essere uno strumento didattico, "deve essere letta e riletta nelle scuole nelle ore di lezione". Durante l'incontro con gli studenti, la presidente della Consulta ha poi affrontato diversi temi focalizzandosi sull'ambiente, il lavoro dignitoso e la parità tra uomo e donna.



