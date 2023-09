Lazio: Sarri, Torino? C'è stata solidità di squadra

"E' stata una serata difficile, con tante difficoltà, tra cui una squadra non semplice da affrontare. Abbiamo fatto un primo tempo molto ordinato, nella ripresa ci abbiamo messo anche la qualità. C'è stata solidità di squadra. Non siamo stati messi sotto pressione". Lo ha detto a Sky Sport Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo il successo contro il Torino all'Olimpico.

"Con Vecino abbiamo ritrovato gli inserimenti dei centrocampisti? Anche Kamada ha doti di inserimento, senza avere la fisicità di Matias - dice ancora così -. Oggi abbiamo fatto un tentativo per trovare un centrocampo che desse solidità alla squadra. Sono contento per Vecino e per l'esordio dal primo minuto di Rovella, sta trovando una condizione fisica decente".

Sui nuovi arrivi: "Kamada è il più inserito tra loro, bisogna vedere se però può giocare con Luis Alberto in alcune partite.

Contro l'Atletico Madrid ho messo Vecino vertice basso per dare equilibrio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA