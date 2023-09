Festival della Tuscia, riflettori su Pupi Avati e Beatrice Rana

Il regista Pupi Avati, gli Alma Saxophone Quartet, la stella internazionale del pianoforte Beatrice Rana e il doppio appuntamento musicale con Kevin Spagnolo e Avos Project al mattino e Liya Petrova e Adam Laloum nel concerto serale: sono i prossimi appuntamenti della seconda edizione del Festival della Tuscia, a Viterbo e in altri cinque centri della provincia, che si concluderà l'8 ottobre.

Cinema e territorio sono al centro della conversazione moderata da Fabio Canessa il 28 settembre nel foyer del Teatro Unione a Viterbo con il cineasta Pupi Avati che, partendo dalla suggestione dei luoghi della Tuscia scelti come set privilegiati di moltissimi film (da "I vitelloni" di Fellini all' "Otello" di Orson Welles), racconterà l'importanza della provincia attraverso oltre mezzo secolo di cinema italiano. Il 29 settembre a Vitorchiano in scena gli ottoni dell'Alma Saxophone Quartet nella Chiesa della Santissima Trinità con un omaggio alla grande musica americana da Bernstein a Frank Zappa, da Copland a Chick Corea, da Gershwin e Glenn Miller. Tra gli ospiti più attesi spicca la pianista Beatrice Rana, protagonista del recital il 30 settembre nella Basilica di Santa Maria della Quercia di Viterbo. La musicista salentina, acclamata nelle sale da concerto di tutto il mondo, proporrà composizioni di Skrjabin, Mario Castelnuovo-Tedesco, Debussy e Liszt. Doppio appuntamento il 1° ottobre: matinée a Palazzo Bruschi di Tarquinia che, grazie alla collaborazione Avos Project, ospiterà un sestetto selezionato tra i migliori studenti della scuola impegnati con il clarinettista Kevin Spagnolo per Beethoven. Il concerto serale nel Teatro Comunale Rossella Falk vedrà protagonisti la violinista Liya Petrova e il pianista Adam Laloumcon in brani di Respighi, Debussy e Richard Strauss.

Il Festival, con la direzione artistica di Massimo Spada, nasce da un'idea del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che è stato sindaco di Sutri.



