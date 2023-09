Favoloso Calvino, a Roma una grande mostra per il centenario

S'inaugura il 13 ottobre alle Scuderie del Quirinale, a Roma, la grande mostra Favoloso Calvino. Il mondo come opera d'arte. Carpaccio, de Chirico, Gnoli, Melotti e gli altri, curata da Mario Barenghi, inserita nel quadro del programma ufficiale delle celebrazioni del centenario della nascita di Italo Calvino (1923 - 1985).

Organizzata da Scuderie del Quirinale con la casa editrice Electa, realizzata in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale, è un percorso attraverso la figura e l'opera dello scrittore, rivolto sia al pubblico degli estimatori sia ai lettori nuovi, in particolare ai giovani, che si avvicinano ora all'opera calviniana. Più di quattrocento prestiti - dipinti, sculture, disegni, illustrazioni di decine di artisti dal Rinascimento a oggi, codici miniati medievali, arazzi, armature, fotografie e ritratti d'autore, tutte le prime edizioni dei libri e quelle più significative − ricostruiranno la varia e multiforme opera di Calvino. Particolare attenzione è riservata al rapporto di Calvino con le arti, mai indagato così compiutamente in una mostra, grazie anche al sostegno e alla disponibilità di istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali e di numerosi artisti e collezionisti. Ma la scommessa di questa iniziativa - che vorrebbe porsi come un possibile modello per altre esposizioni dedicate alla letteratura - consiste soprattutto nel proposito di fornire una rappresentazione panoramica dell'immaginario visuale di Calvino. Filo conduttore del progetto è la dimensione visiva, a cominciare da quell'immagine "che gira per la testa" di cui parla uno dei più importanti autocommenti di Calvino, la Nota 1960 ai Nostri antenati. Alla mostra romana si accompagna Calvino cantafavole, esposizione curata da Eloisa Morra e Luca Scarlini a Palazzo Ducale di Genova, negli spazi della Loggia degli Abati.

L'esposizione genovese - sostenuta dalla Regione Liguria, dal Comune di Genova con Fondazione Palazzo Ducale - è organizzata da Electa in collaborazione con le Scuderie del Quirinale, Teatro della Tosse e Lele Luzzati Foundation, sarà aperta al pubblico dal 15 ottobre 2023 al 7 aprile 2024.



