Droga e pistola carica addosso, due giovani arrestati a Viterbo

Sono finiti nella rete dei carabinieri durante un normale controllo. Si tratta di un 22enne e un 26enne, entrambi con una lunga lista di precedenti penali.

Il fatto è avvenuto lunedì sera, quando una gazzella dell'arma stava effettuando un normale giro di pattugliamento in via Cardinal La Fontaine, nel centro storico di Viterbo.

L'attenzione dei militari è stata attirata dall'atteggiamento sospetto che avevano due uomini che stavano camminando con al guinzaglio un cane di razza pitbull. Quando i carabinieri li hanno fermati hanno trovato addosso a uno dei due uno spray al peperoncino urticante e una pistola pronta all'uso, con il colpo in canna. Inoltre entrambi avevano della droga nascosta addosso.

I due fermati, sono stati condotti negli uffici del comando provinciale di Viterbo. Il giovane trovato in possesso dell'arma da fuoco è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco e, condotto al carcere Mammagialla del capoluogo. Per l'altro è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria per concorso nello stesso reato e detenzione di sostanze stupefacenti.



