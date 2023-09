Di Francesco 'domani serve miglior Frosinone possibile'

Domani arriva la Fiorentina e il Frosinone vuole continuare a stupire: nel mirino il quinto risultato utile di fila (sarebbe un record in Serie A) e la terza vittoria consecutiva in casa. Ma il tecnico Eusebio Di Francesco è realista e nella conferenza stampa della vigilia mette in guardia. "Affrontiamo una squadra con grande qualità e quindi servirà il miglior Frosinone possibile - dice il tecnico - Bisognerà dare tutto sia dal punto di vista fisico che mentale. Poi la parte tecnica e tattica è una conseguenza. Per poter sopperire al 'gap' occorre andare più forte sempre e comunque dell'avversario di turno".

Non mancano problemi di formazione per Di Francesco. Oltre ai vari Harroui, Gelli e Lirola, si è fermato Kaio Jorge che il tecnico spera di recuperare per la sfida di domenica sera contro la Roma. Intanto la formazione anti-Fiorentina dovrebbe ricalcare quella che ha pareggiato a Salerno con i soli dubbi a centrocampo (Brescianini, Garritano e Reinier per una maglia) e in attacco (Caso o Baez). Niente turn over malgrado gli impegni ravvicinati. "Dobbiamo studiarlo per la partita di domenica contro la Roma", sottolinea Di Francesco.



