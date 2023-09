Alice nella Città, la 21/a edizione nel segno delle donne

La 21/a edizione di Alice nella Città (18-29 ottobre) è nel segno delle donne: quattro dei dieci film in concorso sono non solo diretti da registe, ma esplorano anche il mondo femminile. Apertura con How To Have Sex, film sulla ricerca della sessualità di una generazione post #MeToo già vincitore a Cannes a Un Certain Regard, che sarà accompagnato a Roma dalla regista Molly Manning Walker e dalla coprotagonista Mia McKenna-Bruce.

E non finisce qui nel programma presentato all'Auditorium Parco Della Musica dai direttori Fabia Bettini e Gianluca Giannelli. Ci sarà infatti la regista serba Una Gunjak con Excursion, che racconta cosa significa crescere come donna in una società soffocante e conservatrice; To Leslie, opera prima di Michael Morris in corsa agli Oscar 2023 e, infine, Alemania della regista argentina María Zanetti che racconta il diritto al futuro di un'adolescente. Unico film italiano in concorso, Io e il Secco, opera prima di Gianluca Santoni, con Andrea Lattanzi e Barbara Ronchi.

Nella sezione Panorama Italia poi c'è Stefano Chiantini, con il film Una madre, che celebra la vita, la rinascita e l'autodeterminazione delle donne; nel cast Aurora Giovinazzo, Micaela Ramazzotti e Angela Finocchiaro. E ancora la regista Jessica Hausner (Club Zero) sarà a Roma per un incontro aperto a pubblico e scuole di cinema; a seguire, la proiezione del suo film.

Alle eccellenze femminili italiane e internazionali è infine dedicata la linea di incontri WomenLands. Ad inaugurare la sezione saranno le attrici Anna Foglietta e Alissa Jung che racconteranno il loro impegno con le rispettive associazioni Every Child is my Child Onlus e Pen Paper Peace. Seguirà Nastassja Kinski, protagonista di un talk sul suo cinema, ma anche di un percorso legato alla moda e alla scoperta di Roma e del centro storico per celebrare i 60 anni dell'Associazione di Via Condotti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA