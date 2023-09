Settimana della Scienza, Frosinone annuncia serie di eventi

La città di Frosinone ospiterà una serie di iniziative partecipando così alla Settimana della Scienza ed alla 'Notte europea dei ricercatori'. Per la prima volta le iniziative non avverranno all'interno delle aule frusinati del polo didattico dell'ateneo di Cassino ma in diverse location del centro storico del capoluogo. Lo ha annunciato oggi il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Alla conferenza stampa insieme al primo cittadino erano presenti l'assessore al centro storico Rossella Testa ed i docenti dell'Università Michele Grimaldi e Carlo Russo. Il tema della serata è 'Leaf - heaL thE plAnet's Future' e gli argomenti trattati riprenderanno gli obiettivi del Green Deal Europeo.

"La ricerca - ha detto il sindaco Riccardo Mastrangeli - non è solo un'attività condotta nelle aule universitarie o nei laboratori dalla tecnologia più avanzata. La scienza infatti è anche divertente, accessibile, risolutiva ed è aperta a tutti.

Parla a tutti, a tutte le età. Grazie al calendario di iniziative promosso anche nella nostra città - ha concluso il sindaco Mastrangeli - sarà possibile approfondire tematiche di grande interesse e confrontarsi su temi, come la sostenibilità ambientale".



