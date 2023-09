San Saba compie 100 anni, da giovedì quartiere in festa

"San Saba, da alcuni chiamato 'il piccolo Aventino', compie 100 anni e per festeggiare ha in programma un grande cartellone di eventi culturali e musicali che si terranno nelle storiche strade del rione dal 28 settembre fino al 3 dicembre. E' quanto si legge in una nota del Municipio Roma I Centro.

La festa si aprirà giovedì 28 alla presenza della presidente del Municipio Lorenza Bonaccorsi, dei membri della giunta municipale e dei rappresentanti del Consiglio, con la piantumazione di un ulivo dedicato alla Pace. Si chiuderà il 3 dicembre, sempre in piazza Bernini, con l'inaugurazione di una targa dedicata al grande architetto Quadrio Pirani che, all'inizio del '900, si dedicò proprio alla progettazione e realizzazione di San Saba.

Tra i due eventi sono in programma decine di appuntamenti culturali: dai concerti alle rappresentazioni teatrali, fino ai tour alla scoperta del Rione, presentazioni di libri, aperitivi all'aperto, mostre di pittura e dibattiti di vario genere. Gli eventi saranno distribuiti nelle strade del Rione e divisi in ben 11 aree che di fatto creeranno nel territorio un grande museo diffuso destinato a coinvolgere i cittadini e i residenti.

Capofila delle iniziative è l'associazione Rete Comune Inquilini Ater San Saba.

"A San Saba - commenta Bonaccorsi - è possibile ritrovare ancora oggi quel forte spirito di comunità che si viveva durante i primi anni di vita del Rione. Queste iniziative puntano proprio a ricreare quello spirito, grazie ai tanti eventi che riporteranno in piazza e nelle strade gli attuali abitanti ma anche gli storici residenti del Rione. Una delle cose che maggiormente ci è piaciuto di questo programma è proprio il coinvolgimento dei cittadini, anche di quelli che hanno lasciato le loro vecchie case: tutti insieme potranno rivivere quell'atmosfera che credevano dimentica e che invece rivive ancora a San Saba e che si toccherà con mano durante tutto l'arco dei festeggiamenti".



