Polizia ferma cinque di Ultima Generazione, avevano catene

La polizia di Stato ha bloccato questa mattina a Roma, in via Dei Cerchi, cinque ragazzi appartenenti ai gruppi Extinction Rebellion, Ultima Generazione e al movimento animalista. I giovani avevano catene, lucchetti, due buste di fango e uno striscione. Tutto materiale poi sequestrato.

I cinque, dopo essere stati identificati, saranno deferiti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 4 della legge 110/75, per il reato di porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Per i non sono residenti nel comune di Roma verrà adottato anche il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno. Non è escluso che i cinque fossero pronti a mettere in atto un blitz alla sede della Fao che è poco distante da dove sono stati fermati e dove oggi è in programma la Prima conferenza globale sulla trasformazione sostenibile del bestiame



