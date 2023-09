Operazione Aquila, preso alla frontiera il quinto ricercato

I carabinieri hanno eseguito il quinto provvedimento nell'ambito dell'operazione antidroga chiamata Shqiponja (Aquila in lingua albanese) già scattata il 12 settembre scorso tra Sora ed Isola del Liri (Frosinone).

Sulla base delle indagini ritenevano che a capo della rete di spaccio ci fossero due albanesi, padre e figlio, accusati di comunicare l'arrivo della droga attraverso telefoni intestati a prestanome ed ai quali non parlavano, limitandosi a scambiare un certo numero di squilli a seconda di ciò che volessero comunicarsi. All'appello degli inquirenti mancava il padre.

Scoperto che si trovava in Albania hanno attivato la rete informativa scoprendo nelle ore scorse che stava per rientrare in Italia. L'uomo è stato intercettato alla frontiera del porto di Bari appena sbarcato da una nave partita da Durazzo.

La polizia di Frontiera gli ha notificato l'Ordinanza di Custodia Cautelare e lo ha accompagnato nel suo alloggio di Frosinone dove resterà ai domiciliari a disposizione della Procura della repubblica di Cassino.

Nel 2021 nell'ambito delle indagini gli erano stati trovati circa 60 grammi di cocaina e sequestrati 29'500 euro ritenuto incasso dell'attività di spaccio.



