Omicidio a Soriano nel Cimino, arrestata un'altra donna

Poco più di un anno fa, il 7 agosto 2022, a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, Salvatore Bramucci venne ucciso a colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua macchina, a pochi passi dalla sua abitazione nelle campagne del sorianese.

Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Viterbo, coordinati dal Pm Massimiliano Siddi, a distanza di un anno da quella mattina, portarono all'arresto il 13 settembre scorso con l'accusa di omicidio premeditato in concorso, di due 49enni originari di Roma e residenti a Guidonia, Lucio La Pietra e Antonio Bracci. Pochi giorni dopo, il 22 ottobre fu arrestata con la stessa accusa, anche la cognata della vittima, la 49enne Sabrina Bacchio.

Oggi le indagini della procura svolte per capire ulteriormente la dinamica dei fatti e soprattutto il movente dell'omicidio, hanno portato all'arresto di un'altra donna gravemente indiziata di omicidio in concorso con gli altri tre già sottoposti a misura cautelare. Da indiscrezioni trapelate, sembra che la donna arrestata possa essere una stretta congiunta dell'uomo assassinato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA