Eur spa, riaperte offerte per locazione 'Piscina delle rose'

Eur spa s.p.a. (90% Ministero dell'Economia e delle Finanze; 10% Roma Capitale) ha riaperto i termini dell'avviso pubblico indetto per l'assegnazione in locazione della "Piscina delle Rose", dopo essere rientrata in possesso dell'impianto. Come si legge in una nota l'avviso era stato sospeso in data 21 marzo 2023 a causa della interruzione delle operazioni di rilascio dovuta a criticità di ordine pratico in alcun modo imputabili ad Eur. La società ha riattivato la procedura, aggiornando i termini per gli adempimenti procedurali, nonché la nuova data di scadenza del termine di presentazione delle offerte . "La riapertura della procedura di avviso pubblico per l'assegnazione in locazione dell'impianto sottoposto a tutela in quanto complesso di rilevante pregio architettonico (ai sensi del D.lgs. n° 42/2004) - dichiara Angela Cossellu Amministratore Delegato di Eur spa. - permetterà di ripristinare la legalità e rilanciare un impianto sportivo che dopo anni di attesa potrà finalmente essere riqualificato, con l'obiettivo di salvaguardarne l'utilità sociale nell'interesse di chi pratica sport e delle famiglie".





