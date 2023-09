Una terza persona, un minorenne di origini pakistane, è stato denunciato per tentato omicidio dalla polizia nell'ambito dell'indagine sul pestaggio di un 19enne avvenuto domenica pomeriggio in strada ad Anzio.

Il giovane si è costituito agli inquirenti assieme ad un altro minore la cui posizione è al vaglio. Per questa vicenda ieri sono stati arrestati due gemelli di 20 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA