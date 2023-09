Uccise tre donne a Roma, 'fu una azione premeditata'

L'omicidio di tre donne avvenuto a Roma il 17 novembre scorso da parte di Giandavide De Pau fu una azione premeditata. E' quanto emerge dall'atto di chiusura delle indagini della Procura di Roma, atto che precede la richiesta di rinvio a giudizio. L'indagato è accusato di avere ucciso a coltellate, nel quartiere Prati, due donne cinesi e la sessantacinquenne colombiana Marta Castano Torres. Gli omicidi avvennero in un appartamento adibito a centro massaggi in via Riboty e in un seminterrato di via Durazzo.

Nei confronti di De Pau i pm, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, anche le aggravanti della crudeltà e dei futili motivi. Il 51 enne venne arrestato dalla polizia due giorno dopo i fatti mentre si trovava a casa di un familiare.

Nell'atto di chiusura delle indagini i magistrati scrivono che De Pau, che in passato è stato l'autista del boss Michele Senese, ha ucciso "sotto l'azione combinata di sostanze alcoliche, stupefacenti e farmacologiche, con premeditazione, per futili motivi e agendo con crudeltà". L'omicidio alle due donne di nazionalità cinese avvenne dopo avere "consumato con loro un rapporto sessuale" e "accanendosi in maniera brutale".

Poi "dopo essersi allontanato a piedi e avere ripreso la propria auto" ha raggiunto via Durazzo dove, dopo avere consumato un atto sessuale, ha ucciso Torres colpendola "ripetutamente in numerose parti del corpo con un arma da taglio".



