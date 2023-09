Thomas, i due indagati per omicidio ricorrono in Cassazione

Gli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia hanno presentato un ricorso alla Corte di Cassazione contro la conferma del carcere per Roberto Toson e suo figlio Mattia, arrestati lo scorso luglio con l'accusa di avere assassinato Thomas Bricca il 19enne ucciso da un colpo di pistola esploso da due persone in sella ad uno scooter la sera del 30 gennaio mentre si trovava con alcuni amici nel centro storico di Alatri.

I legali sostengono che nell'ordinanza d'arresto dei due Toson il Gip di Frosinone non poteva utilizzare le dichiarazioni rilasciate dopo il 7 febbraio da alcuni giovani di Alatri nel momento in cui sono stati denunciati per rissa e dunque le loro versioni sui fatti hanno cominciato a far parte di un altro procedimento penale. Chiedono una perizia antropometrica ritenendo che dimostrerebbe come l'autore del delitto abbia sparato con la mano sinistra mentre nessuno dei due Toson è mancino.

La Cassazione è stata invitata a valutare se ci sia stata una omessa motivazione sulla richiesta della difesa di concedere ai due Toson i domiciliari per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

Nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame ha depositato le motivazioni del provvedimento con cui ha confermato il carcere per i due indagati, sottolineato la loro pericolosità sociale con il rischio della reiterazione del reato.



