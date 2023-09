Tentò di acquistare oro in Africa,chiesti sei mesi per Carminati

I pm della Procura di Roma hanno sollecitato una condanna a sei mesi di carcere per l'ex Nar, Massimo Carminati, nell'ambito di uno dei filoni della maxi indagine "Mondo di Mezzo". Nei confronti dell'imputato l'accusa è di usura. Il pm ha chiesto la stessa condanna anche per Riccardo Brugia e Fabio Gaudenzi mentre ha sollecitato l'archiviazione per Roberto Lacopo. Il procedimento ruota intorno all'acquisto, poi fallito, di oro in Africa. La sentenza è attesa per il prossimo 25 ottobre.



