Ryder Cup: Giunta Roma approva tariffe speciali per i taxi

"La Giunta Capitolina ha approvato le tariffe speciali e temporanee del servizio taxi da applicare, esclusivamente, in occasione della Ryder Cup, che avrà luogo presso il Marco Simone Golf e Country Club dal 25 settembre al 1 ottobre 2023". Così in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè.

"Dopo l'approvazione del protocollo di intesa tra Roma Capitale, Comune di Guidonia Montecelio e i rispettivi comandi di Polizia Locale per l'estensione del servizio Taxi al Comune di Guidonia Montecelio per tutto il periodo necessario all'organizzazione e allo svolgimento della Ryder Cup - spiega - la Giunta Capitolina ha approvato le tariffe speciali e temporanee allo scopo di garantire una corretta ed efficiente strategia di mobilità attraverso il servizio taxi, assicurando agli utenti la massima trasparenza e agli operatori la sostenibilità del servizio, considerando lo svolgimento della competizione in una zona decentrata e che vede coinvolte arterie ad alta intensità di traffico".

Le tariffe sono le seguenti 75 euro per il percorso da e per le Mura Aureliane Marco Simone Country Golf e Country Club; tariffa a tassametro con un importo minimo garantito di 35 Euro per le corse con prelevamento dell'utente al di fuori delle Mura Aureliane e con destinazione Marco Simone Golf e Country Club e per le corse con prelevamento dell'utente dal Marco Simone Golf e Country Club con destinazione al di fuori delle Mura Aureliane.



