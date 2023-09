Musica sul territorio, l'Opera di Roma va a Tor Bella Monaca

Piccola tournée romana dell'Opera di Roma che si sposta in periferia per portare la musica sul territorio, in tre contesti molto speciali della Capitale, a partire da Tor Bella Monaca, sempre più terreno di conquista delle organizzazioni criminali.

Dopo il concerto del 10 settembre a San Vitale, la Fondazione Capitolina continua nel suo impegno di diffusione e di valorizzazione della musica e dell'arte sul territorio, con particolare attenzione all'inclusione sociale e ai temi della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Tre i concerti organizzati in differenti municipi di Roma in cui ad essere protagonista è la musica di Antonio Vivaldi: martedì 26 settembre alla Basilica di San Vitale, nel Municipio I, mercoledì 27 nel complesso residenziale di Viale dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, nel VI Municipio e giovedì 28 settembre nella Chiesa di San Michele a Tor Marancia, nel Municipio VII.

"Attraverso questi tre concerti - afferma il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Francesco Giambrone - promuoviamo il valore sociale della musica sul territorio della Capitale per riaffermare la funzione di teatro di comunità che un grande teatro d'opera deve assolvere. In particolare, la data del 27 settembre a Tor Bella Monaca acquisisce un ulteriore valore anche simbolico specie in questo momento per manifestare il nostro impegno sul territorio".

Con la prima tappa a San Vitale si consolida il rapporto di vicinanza tra l'antica Basilica romana, a pochi passi da Piazza Beniamino Gigli, e il Teatro dell'Opera di Roma, mentre con il concerto nella Chiesa di San Michele, inserito nel programma dei festeggiamenti organizzati dall'omonimo Istituto Romano, si raggiungono le persone anziane ospitate da questo ente, la più grande Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (Ipab) di Roma, per rilevanza patrimoniale e attività di assistenza svolta. Il concerto a Tor Bella Monaca è realizzato grazie allo sforzo organizzativo del VI Municipio.

L'ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti. A dirigere Orchestra e Coro del Teatro dell'Opera di Roma in tutte e tre le serate sarà Luca Quintavalle.



