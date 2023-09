Giubileo: Fs, 'interventi su stazioni, stiamo nei tempi'

Gli interventi di Rfi sulle stazioni della Capitale in vista del Giubileo valgono circa 48 milioni di euro, di cui una trentina sul 2024 e i restanti 18 per i mesi successivi. Per quanto riguarda le stazioni considerate essenziali, cioè San Pietro, Termini e Fiumicino Aeroporto, gli interventi sono già in corso e "la loro conclusione è prevista entro la fine del 2024". Lo ha spiegato la funzionaria di Ferrovie dello Stato Maria Sangiovanni in audizione in commissione capitolina Giubileo. Ci sono poi quattro stazioni - Torricola, Tuscolana, Aurelia e Trastevere - la cui conclusione è prevista nel corso del 2025.

A San Pietro (11 milioni, di cui 1,7 di risorse giubilari), la riqualificazione dell'atrio è in fase di completamento, e saranno sistemati gli ambiti di accesso, come la pavimentazione dei sottopassi o le pensiline, anche sul lato di via Gregorio VII, con spazi pedonali rinnovati e stalli per le biciclette.

Su Termini i costi sono di 15 milioni ("che potrebbero aumentare" ha spiegato la funzionaria) di fondi CdP Rfi-Mit. Gli interventi riguardano in particolare la riqualificazione del sottopasso centrale, del sottopasso longitudinale di via Giolitti e le pensiline sul lato di via Marsala per l'accesso ai binari 1-2 est, e la riqualificazione dei marciapiedi 'laziali' (già iniziata) e delle pensiline. "Entro novembre partiranno i lavori sui sottopassi, che saranno riqualificati con il medesimo 'linguaggio', lavorando con la Soprintendenza - ha detto ancora - Saranno inoltre inseriti due ascensori a via Giolitti e via Marsala".

Riguardo invece a Fiumicino Aeroporto (4 milioni, sempre Cdp Rfi-Mit) i lavori in parte già realizzati sono perlopiù di ripristino e decoro dell'ambito di stazione e dei finger di collegamento all'aeroporto.



