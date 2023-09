Giubileo: Fs, 'in terzo dpcm risorse e costi extra per Tpl'

"Il Gruppo Ferrovie dello Stato è impegnato nel Giubileo con 533 milioni di investimenti tra interventi essenziali e indifferibili ed essenziali non indifferibili. E' in preparazione un terzo dpcm, nel quale cercheremo di identificare le risorse finora non identificate".

Lo ha detto la responsabile Segreteria tecnica Istituzionale Corporate Affairs delle Ferrovie dello Stato Italiane Ida Tramonti, in audizione in commissione capitolina Giubileo.

"Il terzo dpcm - ha detto ancora - prevedrà altri costi orientati al sostenimento del Tpl per il 2025 sia con una offerta ordinaria ma rafforzata, sia in attuazione di una offerta di tipo occasionale. Questo perché il Comune di Roma e la Cabina di Regia di Palazzo Chigi hanno chiesto di quantificare i maggiori costi del servizio metropolitano sul Tpl".

Inoltre, ha aggiunto la dirigente delle Ferrovie, "siamo in procinto di dare attuazione alla stazione Divino Amore, che ha avuto fase altalenanti, entrando e uscendo dall'elenco delle opere. Rfi sta progettando questa stazione, che non ci sarà all'avvio del Giubileo ma sarà poi un elemento innovativo della fascia sud di Roma".



