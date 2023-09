Difensore civico, grave intimidazione a garante infanzia Lazio

Marino Fardelli, Presidente del Coordinamento Nazionale dei Difensori civici italiani e Difensore Civico della Regione Lazio, ha espresso "solidarietà nei confronti della collega Monica Sansoni, Garante regionale dell'Infanzia e dell'adolescenza, per il grave atto di intimidazione del quale la stessa è stata oggetto nei giorni scorsi".

Insieme alla solidarietà, Fardelli ha espresso la certezza "che quanto accaduto non farà arretrare di un millimetro Monica Sansoni dal suo impegno, portato avanti in questi anni, in difesa dei più giovani tra i nostri concittadini".

L'automobile della Garante dell'Infanzia era stata danneggiata nei pressi della sua abitazione, episodio che anche il presidente della Regione, Francesco Rocca, aveva stigmatizzato, esprimendo la solidarietà dell'intera Giunta regionale a Monica Sansoni.



