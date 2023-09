Controlli carabinieri in vista della Ryder Cup a Roma, 7 arresti

È di sette persone arrestate e quattro denunciate il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma, anche in vista dell'imminente inizio della Ryder Cup che porterà nella capitale migliaia di spettatori. In quattro distinte operazioni, i militari impegnati nei servizi antiborseggio lunghe le linee della metropolitana e dei luoghi maggiormente frequentati, hanno arrestato sei persone, di cui cinque cittadini romeni e uno di origini bosniache, sorpresi a rubare portafogli in danno di turisti. Un cittadino nigeriano è stato inoltre arrestato dai carabinieri del nucleo Roma scalo Termini, dovendo scontare una pena residua di 8 mesi di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Gli stessi carabinieri hanno poi denunciato due cittadini italiani per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma, un cittadino italiano per l'inosservanza al Dacur (Daspo urbano) e un cittadino ungherese, senza fissa dimora, trovato in possesso di un coltello con una lama di 11 centimetri. I carabinieri della Compagnia Roma centro hanno anche sanzionato due cittadini stranieri per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, un cittadino della Repubblica Ceca trovato in possesso di alcune dosi di hashish e cinque cittadini peruviani intenti al commercio ambulante abusivo di prodotti alimentari e non.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA