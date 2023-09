Ac Frosinone ricomincia appuntamenti su clima e sosteniblità

"Automobile Club, Frosinone, Motore del cambiamento" ricomincia i suoi appuntamenti volti a sensibilizzare cittadini e istituzioni sul cambiamento climatico, i suoi effetti e sugli obiettivi assunti dall'Onu con 'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile'. Il nuovo tema verte sugli 'eco-reati' e vedrà protagonisti relatori come il Procuratore della Repubblica di Frosinone, Antonio Guerriero.

Focus le leggi e le indagini relative ai reati ambientali con un parterre di alto profilo, introdotto dal coordinatore del progetto, Michele D'Ambrosio e dal Presidente di ACI Frosinone Maurizio Federico con i due partner, Dino Testani per TSA e Cristian De Vellis per la De Vellis Servizi globali il prossimo 29 settembre alle ore 11 presso la Sala conferenze della Camera di Commercio di Frosinone e Latina.

Accanto ai tre ideatori del progetto che ha una durata biennale (2023-2024), si sono radunati numerosi enti ed istituzioni che hanno deciso di patrocinare il ciclo di conferenze: la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, il Comune di Frosinone, l'Università di Cassino, la Camera di Commercio di Frosinone e Latina ma anche partner privati come SARA Assicurazioni, Cianfrocca Trasporti e i consulenti finanziari Mediolanum di Frosinone. L'Ordine degli avvocati di Frosinone metterà a disposizione dei propri iscritti la lezione e riconoscerà crediti per la formazione professionale.



