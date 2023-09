A Roma l' "ossessione" Wahrol per le serigrafie

La Galleria delle Arti di Roma dal 5 ottobre al 23 dicembre 2023 dedica una mostra ad Andy Warhol, Serial obsession. L'esposizione sarà un omaggio alla più celebre delle opere di Andy Warhol, il volto di Marilyn Monroe, una delle icone più famose del cinema americano. Verranno esposte le 10 serigrafie stampate dalla Sunday B. Morning nel 1985, timbrate e firmate dall'artista. Ad affiancare la suite di Marilyn saranno esposti 2 dei 4 ritratti di Ludwig Van Beethoven e 4 dei 10 Flowers, serigrafie firmate che rappresentano quattro fiori bianchi, simboli di candore, vulnerabilità e memento mori. La Galleria delle Arti, che ha organizzato l'esposizione che ha il patrocinio di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è un'associazione culturale nata nel 2019 con l'intento di sostenere, promuovere e divulgare ogni forma d'arte nel senso più ampio del termine. Un progetto coordinato da un team di under 30, la cui sede si trova in uno dei palazzi storici del quartiere romano di San Lorenzo. La Galleria negli anni, si è focalizzata sull'opera grafica dei grandi artisti del '900. Il percorso dell'esposizione su Warhol mira a catapultare lo spettatore nelle sperimentazioni seriali di Warhol, una 'ossessione' seriale che ha contribuito a democratizzare l'arte: le opere multiple hanno abbattuto i confini tra l'arte alta e l'arte popolare, rompendo con il concetto tradizionale di opera d'arte unica e irripetibile e ridefinendo il concetto di arte stessa per renderla un'esperienza condivisa da tutti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA