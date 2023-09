A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Pace celebrata in tutto il mondo il 21 settembre, artisti del mondo dello spettacolo e sportivi scenderanno in campo per disputare una partita di calcio che da Rebibbia vuole coinvolgere simbolicamente tutte le Nazioni: quella per la pace nel mondo. "A Rebibbia, Scendiamo in campo per la pace" è infatti il titolo dell'iniziativa (nella sua seconda edizione) che vedrà giocare, nel campo sportivo della Sez. femminile della Casa Circondariale romana, venerdì 29 settembre, le detenute della squadra di calcio di Rebibbia, gli operatori penitenziari e diversi ex campioni olimpici.

Promotrice dell'evento, l'Associazione Prison Fellowship Italia onlus (da anni impegnata con diverse iniziative vicine ai detenuti e alle vittime di reato), di cui è presidente la dott.ssa Marcella Reni, presente alla manifestazione. Molte le associazioni e le società sportive che hanno accolto l'invito a partecipare. Tutti insieme, nel segno della pace, si "sfideranno" a "colpi di scarpini" per realizzare una giornata di festa all'insegna dello sport e della solidarietà, e manifestare il nostro impegno comune per la pace.



