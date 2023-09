Studenti tornano in tenda alla Sapienza contro il caro-affitti

Gli studenti tornano con le tende all'Università Sapienza di Roma. Dopo le mobilitazioni di questa primavera, con l'inizio del nuovo anno accademico, contro il caro-affitti, il movimento Cambiare Rotta è "di nuovo in prima linea nella lotta", e lo fa nella Capitale partendo dalla Sapienza, a piazzale Aldo Moro. "Sempre più studenti cercano disperatamente alloggi accessibili: con l'inizio delle lezioni sono uscite le prime graduatorie di discolazio per i posti negli studentati da cui emerge che più di 10.000 studenti risulteranno idonei e non vincitori. Per questo abbiamo costruito le liste universitarie per la casa dove gli studenti pendolari, fuorisede e delle fasce popolari si organizzano contro il carovita, per il diritto allo studio e alla casa", dicono gli studenti. "Le risposte del governo continuano a essere confuse, contraddittorie e non mettono mai in discussione una vera e propria soluzione strutturale alla questione abitativa a partire dal Pnrr", proseguono gli universitari che porteranno avanti il presidio finché non verranno ascoltati: "Pretendiamo l'abolizione della legge 431 del '98 e la reintroduzione dell'equocanone e vogliamo nuovi studentati pubblici e accessibili, gli studenti sono stanchi di attendere, per questo saremo da oggi in Sapienza a fianco di tutti gli studenti delle liste per la casa che hanno deciso di mobilitarsi per i loro diritti insieme a noi", ribadiscono.



