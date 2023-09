Torino e Roma 1-1 nell'ultima partita della 5/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio con Lukaku al 23' st, pari dei granata con Zapata (giallorosso mancato in estate) al 40' st. Ora i granata sono ottavi in classifica, con 8 punti, la Roma invece ne ha 5.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA